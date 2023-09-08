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Тест: хорошо ли вы знаете Серену Уильямс?

Тест: хорошо ли вы знаете Серену Уильямс? Фото: usopen.org
Американку Серену Уильямс называют величайшей теннисисткой всех времен. Экс-первая ракетка мира признана иконой тенниса. Она по праву заслужила такого звания. На ее счету множество рекордов и уникальных достижений. Zakon.kz предлагает выяснить, насколько хорошо вы знаете Серену Уильямс.


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