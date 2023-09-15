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Тест: хорошо ли вы знаете Новака Джоковича?

Тест: хорошо ли вы знаете Новака Джоковича? Фото: atptour.com
Новак Джокович – один из самых титулованных игроков в истории тенниса. За его плечами множество рекордов и уникальных достижений. На US Open-2023 сербский теннисист выиграл 24 по счету турнир "Большого шлема". Zakon.kz предлагает выяснить, насколько хорошо вы знаете первую ракетку мира.


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