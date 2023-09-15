Все о теннисе
Тест: хорошо ли вы знаете Новака Джоковича?
Фото: atptour.com
Новак Джокович – один из самых титулованных игроков в истории тенниса. За его плечами множество рекордов и уникальных достижений. На US Open-2023 сербский теннисист выиграл 24 по счету турнир "Большого шлема". Zakon.kz предлагает выяснить, насколько хорошо вы знаете первую ракетку мира.
Квиз
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript