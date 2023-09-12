Арина Соболенко: Я действительно эмоциональный человек на корте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о том, как работает над своими эмоциями во время важных матчей. На прошлой неделе во время полуфинальной и финальной игры на US Open Соболенко сломала несколько своих ракеток, сообщает Zakon.kz.

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Проигрывая решающую встречу Кори Гауфф, первая ракетка мира не смогла справится со своими эмоциями и в итоге уступила в матче за титул чемпионки US Open-2023. Арина Соболенко призналась, что усердно работает с психологами.

Было действительно трудно улучшить эту часть моей игры. Я действительно эмоциональный человек на корте, но вне корта меня действительно трудно расстроить. Ты должен сделать со мной что-то действительно ужасное. Цель состояла в том, чтобы вывести эту Арину на корт. Я действительно усердно работала. Я работаю с психологами, чтобы лучше узнать себя. Это была большая работа, физическая и умственная. Я пыталась улучшить все аспекты своей игры. Что помогло мне улучшить эту часть моей игры, так это то, что я справлялась со всеми этими двойными ошибками. Мне пришлось научиться играть, когда у меня буквально ничего не получалось. Просто играть на характере, просто бороться. Арина Соболенко

В полуфинале Открытого чемпионата США Арина Соболенко в игре против американки Мэдисон Кис, использовала нецензурную речь в адрес своей команды. При счете 0:6, 1:2 Соболенко разбила ракетку, как Марат Сафин, и применила нелицеприятные слова, как казахстанец Александр Бублик. После этого матча Арина рассказала, почему так вела себя на корте.