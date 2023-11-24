Елена Рыбакина стала второй по количеству эйсов за сезон 2023

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заняла второе место по числу подач навылет в сезоне. На турнирах 2023 года казахстанская теннисистка выполнила 455 эйсов, что является вторым показателем в женском профессиональном туре (WTA), сообщает Zakon.kz.

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Лидером по количеству эйсов стала 20-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия (462). Замыкает тройку лучших по эйсам вторая ракетка мира Арина Соболенко (404).

В 2023 году Елена Рыбакина стала финалисткой Открытого чемпионата Австралии, а также выиграла два трофея WTA-1000 на турнирах в Индиан-Уэллсе (США) и в Риме (Италия).

Сезон-2023 Елена Рыбакина начинала на 21-й строчке мирового рейтинга, а завершила год на четвертом месте.

Ранее Елена Рыбакина стала лауреатом премии WTA Player Awards.

