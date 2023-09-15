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Юрий Щукин: Мы полностью готовы к предстоящему матчу

В Софии, где 16-17 сентября состоится поединок плей-офф «Кубка Дэвиса», прошла пресс-конференция капитанов сборных Казахстана и Болгарии. Фото: ktf.kz
В Софии мужская сборная Казахстана по теннису проводит подготовку к матчам в Кубке Дэвиса против команды Болгарии. В преддверии игр прошла пресс-конференция с участием капитанов двух коллективов, сообщает Zakon.kz.

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Капитан казахстанцев Юрий Щукин отметил, что не следует недооценивать соперников в отсутствии их главного лидера Григора Димитрова.

"Мы полностью готовы к предстоящему матчу, игроки приехали сюда заранее, мы адаптировались к корту и условиям. Соперник, возможно, сыграет без своего лидера Григора Димитрова, но, несмотря на это, имеет сильный и боевой состав. Кубок Дэвиса – это игра командная, и здесь абсолютно другой настрой. Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть оппонентов и пройти дальше. Знаем соперника – на что он способен, поэтому будет интересное двухдневное противостояние", – сказал Юрий Щукин.

16 сентября будут сыграны две одиночные встречи. 17 сентября – один парный и еще два одиночных поединка. Победитель противостояния в феврале 2024 года сыграет с более сильным соперником за право выступить в финальной стадии Кубка Дэвиса.

Ранее мужская сборная Казахстана по теннису провела первую тренировку в Болгарии. 

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