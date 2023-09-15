Юлия Путинцева потерпела поражение в одиночном разряде турнира в Японии

В Осаке (Япония) проходит турнир категории WTA-250. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч третьего круга, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка Казахстана, занимающая 88 место в мировом рейтинге, в упорной борьбе проиграла Синьюй Ван (Китай, 39 в рейтинге) со счетом 6:7, 7:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 час и 51 минуту. За это время Путинцева совершила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два из пяти заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь теннисистка из Китая исполнила три эйса, сделала одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

Теперь казахстанка продолжит выступление на турнире в Японии в парном разряде, где она в паре с россиянкой Анной Калинской пробилась в полуфинал.