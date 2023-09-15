Юлия Путинцева вышла в финал турнира в Японии в парном разряде

В Осаке (Япония) проходит турнир категории WTA-250. Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева провела полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка в паре с россиянкой Анной Калинской в упорной борьбе обыграли японский тандем Эри Ходзуми/ Макото Ниномии со счетом 6:7(3), 7:6(1), 10:7.

Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. За это время казахстанско-российский дуэт не смог подать навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал семь брейк-пойнтов из 10.

Стоит отметить, что во втором сете Путинцева и Калинская уступали 3:5 и отыграли матчбол на приеме.

В финале соревнований Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships они поборются с немкой Анной-Леной Фридзам и украинкой Надеждой Киченок.

Ранее на этом турнире Юлия Путинцева потерпела поражение в одиночном разряде.