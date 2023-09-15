Тимофей Скатов начнет сражение с Болгарией в Кубке Дэвиса

В Софии состоялась жеребьевка встречи Болгария – Казахстан в рамках плей-офф Кубка Дэвиса. Первым на корт выйдет Тимофей Скатов, сообщает Zakon.kz.

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Первый игровой день 16 сентября в 15:00 по времени Астаны начнется с противостояния Тимофея Скатова (123 АТР) и Димитара Кузманова (179 АТР). После них на корт выйдут Александр Бублик (29 АТР) и Янаки Милев (569 АТР).

Фото: ktf.kz

Следующий игровой день 17 сентября откроется в 14:00 по времени Астаны парным матчем – Александр Недовесов и Андрей Голубев померятся силами с Александрами – Донски и Лазаровым. Затем Бублик встретится с Кузмановым, а в заключительной Скатов сыграет против Милева.

Фото: ktf.kz

Ранее капитан мужской сборной Казахстана Юрий Щукин прокомментировал предстоящие матчи.