Тимофей Скатов начнет сражение с Болгарией в Кубке Дэвиса
Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".
Первый игровой день 16 сентября в 15:00 по времени Астаны начнется с противостояния Тимофея Скатова (123 АТР) и Димитара Кузманова (179 АТР). После них на корт выйдут Александр Бублик (29 АТР) и Янаки Милев (569 АТР).
Фото: ktf.kz
Следующий игровой день 17 сентября откроется в 14:00 по времени Астаны парным матчем – Александр Недовесов и Андрей Голубев померятся силами с Александрами – Донски и Лазаровым. Затем Бублик встретится с Кузмановым, а в заключительной Скатов сыграет против Милева.
Фото: ktf.kz
Ранее капитан мужской сборной Казахстана Юрий Щукин прокомментировал предстоящие матчи.