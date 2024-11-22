Определились все полуфинальные пары Кубка Дэвиса – 2024: обзор 1/4 финала

В Малаге (Испания) проходит финальная часть Кубка Дэвиса. Завершились все четвертьфинальные матчи, по итогам которых определились полуфинальные пары, сообщает Zakon.kz.

Четвертьфинал: Австралия – США – 2:1

В первом матче противостояния 77-я ракетка мира австралиец Танаси Коккинакис неожиданно победил 21-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счетом 6:1, 4:6, 7:6 (16:14).





Счет во встрече сравнял четвертый номер мирового рейтинга Тейлор Фриц, легко обыгравший Алекса де Минора (6:3, 6:4).





Таким образом, путевка в полуфинал Кубка Дэвиса разыгрывалась в матче парного разряда, где опытные парники Мэттью Эбден и Джордан Томпсон со счетом 6:4, 6:4 обыграли Томми Пола и Бена Шелтона.





Четвертьфинал: Италия – Аргентина – 2:1

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:4, 6:1.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы





Янник Синнер (Италия) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:2, 6:1.





В решающем матче противостояния двукратный чемпион турниров "Большого шлема" первая ракетка мира Янник Синнер и финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини со счетом 6:4, 7:5 обыграли опытных аргентинских парников Андреса Мольтени и Максимо Гонсалеса.





За выход в финал соревнований сборная Италии сразится с командой Австралии. Этот матч станет повторением финала Кубка Дэвиса – 2023. Тогда итальянцы одержали уверенную победу и завоевали титул.

Фото: Davis Cup

Ранее в Кубке Дэвиса определилась первая полуфинальная пара.