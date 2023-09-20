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Путинцева прошла в четвертьфинал в Гуанчжоу

теннисистка Фото: ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана и 81-я ракетка мира Юлия Путинцева обыграла Клару Таусон из Дании (76-е место в рейтинге WTA). Эта победа позволила Путинцевой пройти в третий круг турнира в Гуанчжоу, сообщает Zakon.kz.

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Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился досрочно после отказа датской теннисистки по окончании второго сета. После двух сетов обе теннисистки взяли по одной партии. Сначала сильнее была датчанка со счетом 6:3, затем Путинцева ответила своей победой в следующем сете – 7:6 (7:5). После этого Клара Таусон не смогла продолжить встречу и тем самым принесла победу в копилку казахстанской спортсменки.

Соперницей Юлии по четвертьфиналу станет представительница Германии Татьяна Мария (48-е место в рейтинге WTA).

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