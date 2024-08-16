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Юлия Путинцева сотворила сенсацию на мастерсе в Цинциннати

Сенсация на мастерсе Фото: ktf.kz
Юлия Путинцева неожиданно обыграла вторую ракетку мира Гауфф на турнире в Цинциннати, сообщает Zakon.kz.

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34-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга она обыграла вторую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Путинцевой.

Матч между теннисистками длился 1 час 54 минуты.

В его рамках Путинцева не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Гауфф восемь эйсов и девять двойных ошибок, американка реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

Ранее Юлия Путинцева с победы стартовала на "Мастерсе" в Цинциннати в одиночном разряде.


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