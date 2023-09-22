Каролин Гарсия обыграла Викторию Азаренко на "тысячнике" в Гвадалахаре. Видеообзор матча

В Гвадалахаре (Мексика) продолжается турнир категории WTA-1000. В женском одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала. За выход в полуфинал между собой поспорили две главные фаворитки турнира – Виктория Азаренко и Каролин Гарсия, сообщает Zakon.kz.

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Француженка одержала победу над экс-первой ракеткой мира из Беларуси со счетом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Гарсия сделала десять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала два из трех брейк-пойнтов. На счету Азаренко семь подач навылет, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 11.

В полуфинале турнира Гарсия сыграет с Марией Саккари (Греция).





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