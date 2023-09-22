Видеообзор матча Юлия Путинцева – Татьяна Мария

В Гуанчжоу (Китай) проходит турнир категории WTA-250. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч третьего круга (1/4 финала) в женском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

В четвертьфинале вторая ракетка Казахстана одержала победу над немкой Татьяной Марией (48 WTA) со счетом 6:4, 6:7, 6:0.

Матч длился 2 часа и 48 минут. За это время Юлии удалось один раз подать навылет, реализовать шесть брейк-пойнтов из 12. Стоит отметить, что в этой игре казахстанка обошлась без двойных ошибок.

В полуфинале Юлия Путинцева сыграет с Магдой Линетт (27 WTA, Польша). Теннисистки встретятся на корте восьмой раз. В очном противостоянии наша спортсменка уступает со счетом 2:5.

Второй круг турнира в Китае Юлия Путинцева преодолела на отказе соперницы.