Ига Швёнтек обыграла Каролин Гарсию и стала первой полуфиналисткой турнира в Пекине. Видеообзор матча

В Пекине (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Четвертьфинальный матч между собой провели вторая ракетка мира Ига Швёнтек и Каролин Гарсия, занимающая 10 место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

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Теннисистка из Польши Швёнтек выиграла у француженки Гарсии со счетом 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. Каролин Гарсия по ходу матча выполнила 16 эйсов, реализовала два брейк-пойнта (100%) и допустила две двойные ошибки. На счету Иги Швёнтек ­– четыре подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из шести и одна двойная ошибка.

За выход в финал Ига Швёнтек поборется с победительницей матча между Марией Саккари (Греция, 6) и Кори Гауфф (США, 3).





Ранее в четвертьфинал "тысячника" в Пекине пробилась Елена Рыбакина.