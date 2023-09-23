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Елена Рыбакина на старте турнира в Токио сразится с Линдой Носковой

Елена Рыбакина на старте турнира в Токио сразится с Линдой Носковой Фото: usopen.org
Состоялась жеребьевка турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), который пройдет с 25 сентября по 1 октября. В соревнованиях примет участие первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

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Пятая ракетка мира Елена Рыбакина получила третий номер посева. На старте соревнований она встретится с чешкой Линдой Носковой.

Турнирную сетку возглавила четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Нао Хибино (Япония) – Q.

Второй номер посева получила четвертая ракетка мира американка Джессика Пегула. Во втором круге Джессика сыграет либо с Кристиной Бушкэ (Испания), либо с квалифаером.

Ранее на турнире WTA-1000 определились финалистки в одиночном разряде.

Пахита Амири
Рыбакина Елена
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