Елена Рыбакина на старте турнира в Токио сразится с Линдой Носковой
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Пятая ракетка мира Елена Рыбакина получила третий номер посева. На старте соревнований она встретится с чешкой Линдой Носковой.
Турнирную сетку возглавила четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Нао Хибино (Япония) – Q.
Второй номер посева получила четвертая ракетка мира американка Джессика Пегула. Во втором круге Джессика сыграет либо с Кристиной Бушкэ (Испания), либо с квалифаером.
Ранее на турнире WTA-1000 определились финалистки в одиночном разряде.