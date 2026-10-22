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Спорт

Елена Рыбакина отправится на турнир в Токио

Теннисистка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 07:02 Фото: instagram/lenarybakina
Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина примет участие в турнире WTA-500 в Токио (Япония), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, помимо Рыбакиной на турнире выступят Марта Костюк (Украина), Белинда Бенчич (Швейцария), Ива Йович (США), Диана Шнайдер (Россия), Сорана Кырстя (Румыния), Наоми Осака (Япония), Александра Эала (Филиппины), Элизе Мертенс (Бельгия), Жасмин Паолини (Италия), Майя Хвалиньска (Польша), Лейла Фернандес (Канада), Екатерина Александрова (Россия), Энн Ли (США), Диан Парри (Франция) и Мария Саккари (Греция).

Турнир пройдет с 26 октября по 1 ноября 2026 года.

Действующей чемпионкой турнира WTA-500 в Токио является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. В финале турнира она обыграла представительницу Чехии Линду Носкову со счетом 6:2, 6:3.

Ранее первая ракетка мира удивила болельщиков необычным образом во время поездки на турнир WTA-500 в Китай.

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Камила Салкымбаева
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