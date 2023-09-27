Азиатские игры: Денис Евсеев не смог выйти в полуфинал в одиночном разряде

На Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) продолжается теннисный турнир. В мужском одиночном разряде казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч 1/4 финала, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец потерпел поражение от Юсуке Ватануки (Япония) со счетом 1:6, 1:6. Матч длился 1 час и 7 минут. Евсеев не смог подать навылет, допустил одну ошибку на подаче, заработал всего один брейк-пойнт, который не реализовал.

Выступление на Азиатских играх продолжит казахстанская пара в смешанном разряде. Ранее Жибек Куламбаева и Григорий Ломакин (Казахстан-1) вышли в четвертьфинал.