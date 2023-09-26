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"Азиада-2023": Денис Евсеев продолжает борьбу за медали

Азиада-2023: Денис Евсеев продолжает борьбу за медали Фото: ktf.kz
На Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) продолжается теннисный турнир. В мужском одиночном разряде казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч третьего круга, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец одержал победу над Тун-Лин Ву (Тайбэй) со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа и 16 минут. Евсеев три раза подал навылет, не допустил ошибок на подаче, реализовал два брейк-пойнта из двух (100%).

В следующем раунде Евсеев встретится с победителем пары Рамкумар Раманатан (Индия) – Юсуке Ватануки (Япония).

Ранее первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина с победы стартовала на турнире WTA-250 в Китае.

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