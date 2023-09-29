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Россиянка Вероника Кудерметова сенсационно обыграла Игу Швёнтек на турнире в Японии

Россиянка Вероника Кудерметова сенсационно обыграла Игу Швёнтек Фото: wtatennis
В Токио (Япония) проходит турнир категории WTA-500 (хард). В одиночном разряде завершились два четвертьфинальных матча. В одном из них зафиксирован сенсационный результат, сообщает Zakon.kz.

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19 ракетка мира Вероника Кудерметова выбила из состязаний Игу Швёнтек (Польша), которая занимает второе место в мировом рейтинге. Российская теннисистка выиграла со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Матч продлился 2 часа 23 минуты. Кудерметова четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Швёнтек один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

В полуфинале соревнований в Токио Вероника Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, занимающей 86 место в рейтинге WTA. В четвертьфинале Анастасия Павлюченкова одержала победу над еще одной спортсменкой из России Екатериной Александровой со счетом 6:2, 7:5.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 30 минут. На счету Павлюченковой десять эйсов, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырех заработанных (75%). На счету Александровой пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Ранее Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Токио.

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Россия Ига Швентек Япония
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