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Адриан Маннарино: Мы хорошо общаемся с Александром Бубликом

Адриан Маннарино стал первым четвертьфиналистом турнира ATP-250 Astana Open прокомментировал свое выступление Фото: ktf.kz
Знаменитый французский теннисист Адриан Маннарино стал первым четвертьфиналистом турнира ATP-250 "Astana Open". 34 номер мирового рейтинга прокомментировал свое выступление в столице Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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Адриан Маннарино третий раз пытается выиграть "Astana Open". В 2020 году французский теннисист остановился в шаге от титула. В финале он проиграл Джону Миллмэну (Австралия) со счетом 5:7, 1:6. Три года назад в прощальном интервью на корте Адриан обещал вернуться в столицу Казахстана, чтобы одержать победу на "Astana Open".

Astana Open

Фото: ktf.kz

В 2021 году Маннарино не смог приехать в Астану из-за травмы, а в прошлом сезоне он дошел до финала в парном разряде, где вместе с соотечественником Фабрисом Мартеном проиграли дуэту из Хорватии Никола Мектич/ Мате Павич (4:6, 2:6).

Комментарий Адриано Маннарино

Фото: ktf.kz

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В этом году Адриан Маннарино начал свой третий поход за титулом "Astana Open". На послематчевой пресс-конференции французский теннисист признался, что казахстанские болельщики всегда встречают его с теплотой.

"Я выступаю на турнире в Астане уже третий раз. Меня всегда здесь принимают очень тепло. Мне нравится выступать тут, инфраструктура на турнире хорошая. В 2020 году из-за локдауна я не смог погулять по городу. А в прошлом году мне удалось увидеть город, побывать в некоторых местах, мне очень понравились рестораны, еда, клубы", – рассказал Адриан Маннарино на послематчевой пресс-конференции.

Также Маннарино рассказал о взаимоотношениях с казахстанскими теннисистами.

"Мы хорошо общаемся с Александром Бубликом. Александр – очень хороший игрок и сильный соперник, а еще с ним очень весело общаться и играть. Он очень смешной. Иногда даже не знаешь, какие сюрпризы он может преподнести на корте, это очень весело, в такие моменты бывает трудно оставаться серьезным. Также я очень хорошо знаком с Михаилом Кукушкиным, мы с ним одного возраста, одного поколения. Мы с Михаилом уже 15 лет выступаем в туре, я помню наши матчи, еще когда нам было по 20 лет. Мы часто пересекались на разных соревнованиях. Он очень хороший игрок", – отметил Маннарино.

За выход в полуфинал Адриан Маннарино поспорит с Юрием Родионовым, который сенсационно обыграл Себастьяна Баэса. 

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