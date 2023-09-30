Адриан Маннарино: Мы хорошо общаемся с Александром Бубликом
Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!
Адриан Маннарино третий раз пытается выиграть "Astana Open". В 2020 году французский теннисист остановился в шаге от титула. В финале он проиграл Джону Миллмэну (Австралия) со счетом 5:7, 1:6. Три года назад в прощальном интервью на корте Адриан обещал вернуться в столицу Казахстана, чтобы одержать победу на "Astana Open".
Фото: ktf.kz
В 2021 году Маннарино не смог приехать в Астану из-за травмы, а в прошлом сезоне он дошел до финала в парном разряде, где вместе с соотечественником Фабрисом Мартеном проиграли дуэту из Хорватии Никола Мектич/ Мате Павич (4:6, 2:6).
Фото: ktf.kz
В этом году Адриан Маннарино начал свой третий поход за титулом "Astana
Open". На послематчевой пресс-конференции французский теннисист признался, что казахстанские
болельщики всегда встречают его с теплотой.
"Я выступаю на турнире в Астане уже третий раз. Меня всегда здесь принимают очень тепло. Мне нравится выступать тут, инфраструктура на турнире хорошая. В 2020 году из-за локдауна я не смог погулять по городу. А в прошлом году мне удалось увидеть город, побывать в некоторых местах, мне очень понравились рестораны, еда, клубы", – рассказал Адриан Маннарино на послематчевой пресс-конференции.
Также Маннарино рассказал о взаимоотношениях с казахстанскими теннисистами.
"Мы хорошо общаемся с Александром Бубликом. Александр – очень хороший игрок и сильный соперник, а еще с ним очень весело общаться и играть. Он очень смешной. Иногда даже не знаешь, какие сюрпризы он может преподнести на корте, это очень весело, в такие моменты бывает трудно оставаться серьезным. Также я очень хорошо знаком с Михаилом Кукушкиным, мы с ним одного возраста, одного поколения. Мы с Михаилом уже 15 лет выступаем в туре, я помню наши матчи, еще когда нам было по 20 лет. Мы часто пересекались на разных соревнованиях. Он очень хороший игрок", – отметил Маннарино.
За выход в полуфинал Адриан Маннарино поспорит с Юрием Родионовым, который сенсационно обыграл Себастьяна Баэса.