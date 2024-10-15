Французский теннисист Адриан Маннарино успешно начал защиту титула на турнире АТР 250 в Казахстане
Чемпион турнира АТР 250 Astana Open 2023 Адриан Маннарино (56 АТР) одержал волевую победу над представителем России Романом Сафиуллиным, занимающим 58-ю строчку рейтинга АТР со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа и 45 минут. Адриан безоговорочно лидирует в очном противостоянии с Романом – 3:0.
Во втором раунде турнира АТР 250 Almaty Open действующий чемпион сыграет с победителем игры между двумя австралийцами – Александром Вукичем и Джеймсом Даквортом.
В финале прошлогоднего турнира в Астане Маннарино обыграл Себастьяна Корду (США) со счетом 4:6 6:3, 6:2. Американский теннисист был заявлен на Almaty Open, но не смог приехать из-за перенесенной операции на правом локте. Об этом 22-й номер мирового рейтинга сообщил на своей странице в социальных сетях, поделившись фотографией из больницы.
"Всем привет. Хотел поделиться с вами новостями. Я испытывал некоторые проблемы с локтем, поэтому мы с командой решили, что операция будет лучшим решением. Все прошло отлично, и я с нетерпением жду возвращения на корт. Спасибо всем за вашу поддержку!" – написал теннисист.
Ранее в парном разряде Almaty Open казахстанские теннисисты Тимофей Скатов и Александр Шевченко вышли в четвертьфинал.