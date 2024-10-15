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Французский теннисист Адриан Маннарино успешно начал защиту титула на турнире АТР 250 в Казахстане

Французский теннисист Адриан Маннарино успешно начал защиту титула на турнире АТР-250 в Казахстане Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Алматы проходит престижный турнир серии АТР 250 Almaty Open. Матч первого круга провел действующий чемпион турнира французский теннисист Адриан Маннарино (56 АТР), сообщает Zakon.kz.

Чемпион турнира АТР 250 Astana Open 2023 Адриан Маннарино (56 АТР) одержал волевую победу над представителем России Романом Сафиуллиным, занимающим 58-ю строчку рейтинга АТР со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа и 45 минут. Адриан безоговорочно лидирует в очном противостоянии с Романом – 3:0.

Во втором раунде турнира АТР 250 Almaty Open действующий чемпион сыграет с победителем игры между двумя австралийцами – Александром Вукичем и Джеймсом Даквортом.

В финале прошлогоднего турнира в Астане Маннарино обыграл Себастьяна Корду (США) со счетом 4:6 6:3, 6:2. Американский теннисист был заявлен на Almaty Open, но не смог приехать из-за перенесенной операции на правом локте. Об этом 22-й номер мирового рейтинга сообщил на своей странице в социальных сетях, поделившись фотографией из больницы.

"Всем привет. Хотел поделиться с вами новостями. Я испытывал некоторые проблемы с локтем, поэтому мы с командой решили, что операция будет лучшим решением. Все прошло отлично, и я с нетерпением жду возвращения на корт. Спасибо всем за вашу поддержку!" – написал теннисист.

Ранее в парном разряде Almaty Open казахстанские теннисисты Тимофей Скатов и Александр Шевченко вышли в четвертьфинал.

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