Юлия Путинцева успешно преодолела квалификацию "тысячника" в Пекине

30 сентября в Пекине (Китай) стартовал турнир категории WTA-1000. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 127 389. В прошлом году состязания не проводились. В квалификации стартовый матч провела вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

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Юлия Путинцева (73 в мировом рейтинге) выиграла у россиянки Элины Аванесян (68 в мировом рейтинге) со счетом 6:1, 6:4 и вышла в основную сетку турнира.

Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут. За это время Путинцева не совершила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Элина не исполнила ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала один из двух возможных брейк-пойнтов.

Ранее на китайском "тысячнике" прошла жеребьевка основной сетки соревнований.