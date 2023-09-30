Определилась соперница Елены Рыбакиной на турнире в Пекине. Казахстанка вновь не получила "performance bye"

В Пекине (Китай) с 30 сентября по 8 октября пройдет турнир категории WTA-1000. Состоялась жеребьевка основной сетки соревнований, сообщает Zakon.kz.

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В состязаниях примут участие три представительницы Казахстана: Елена Рыбакина, Анна Данилина и Юлия Путинцева. Первая ракетка страны Рыбакина начнет выступление в Пекине с первого круга основной сетки. Елена получила пятый номер посева. В стартовом матче она сыграет с новоиспеченной чемпионкой Азиатских игр китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева начнет свой путь на китайском "тысячнике" с квалификации. В стартовой игре она встретится с россиянкой Элиной Аванесян.

Анна Данилина сыграет только в парном разряде вместе с россиянкой Александрой Пановой.

Прямое попадание (performance bye) во второй круг получили полуфиналистки турнира WTA-500 в Токио (Япония) две россиянки Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова, а также американка Джессика Пегула и представительница Греции Мария Саккари.

Ранее Елена Рыбакина прибыла в Пекин для участие в китайском "тысячнике".