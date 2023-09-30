Таллон Грикспур провел пресс-конференцию в Астане

Первый номер турнира "Astana Open-2023" Таллон Грикспур стал участником четвертьфинала. Теннисист из Нидерландов после победы над японцем Шо Шимабукурой ответил на вопросы журналистов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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27-летний Таллон Грикспур (24 в мировом рейтинге) признался, что долго, но планомерно двигался к своему успеху в ATP туре. На счету теннисиста два чемпионских титула, которые ему удалось взят в текущем сезоне.

"Я думаю, что двигаюсь в правильном направлении. Для того чтобы играть на высоком уровне в ATP туре, необходимо сначала пройти путь на турнирах рангом ниже. Сейчас я вхожу в ТОП-30 игроков мирового рейтинга, это безусловно, плоды проделанной работы, в том числе благодаря опыту на турнирах серии Челленджер", – отметил Таллон Грикспур на пресс-конференции.

Также теннисист из Нидерландов высказал свое мнение о формате проведения Кубка Дэвиса. Две недели назад (17 сентября) он помог своей команде выйти в "Финал восьми" Кубка Дэвиса.

"У нас действительно крутая команда. Мы хорошо отыграли две недели назад в Сплите. Парни в отличной форме. Я уверен в своей команде. В прошлом году мы дошли до четвертьфинала, в этом – повторили успех, победив много хороших команд по ходу турнира. Теперь мы едем в Малагу на "Финал восьми". Что касается самого Кубка Дэвиса, то я большой фанат домашнего и выездного формата. В Сплите мы вообще играли без болельщиков все три матча, в том числе с Хорватией – принимающей стороной. Они собрали 200 зрителей, половина из которых были вообще датчанами, даже не хорватами. Извините, но для меня это печальные новости. Я думаю, что многие теннисисты любят Кубок Дэвиса и любят выступать за свою страну. Надеюсь, они изменят формат. Возможно, они сделаю его раз в два года вместо того, чтобы проводить каждый сезон. Или ввести новое правило: кто играл в финале, получит bye на первые раунды в следующем году", – сказал Грикспур на послематчевой пресс-конференции в Астане.

За выход в полуфинал Таллон Грикспур поспорит с американцем Сабастьяном Корда, который обыграл первую ракетку Португалии Нуно Боргеша.