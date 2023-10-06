Каспер Рууд вышел в третий круг "Мастерса" в Шанхае. Таллон Грикспур покидает турнир
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Норвежский теннисист одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой (48 ATP) со счетом 7:5, 6:0.
Матч продлился 1 час 15 минут. Рууд девять раз подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Нисиоки два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.
В следующем раунде соревнований в Шанхае Рууд сыграет с победителем противостояния Янник Ханфман (Германия) – Кристофер Юбэнкс (США).
В другой игре дня спортсмен из Нидерландов Таллон Грикспур (24 АТР) отказался от продолжения борьбы в матче с Душаном Лайовичем (55 АТР). При счете 4:6, 2:3 он снялся с турнира.
Ранее на "Мастерсе" в Шанхае победу в первом круге одержали казахстанские теннисисты Бейбит Жукаев и Михаил Кукушкин.