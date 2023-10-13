Новак Джокович: В конце сезона больше всего хочется выиграть Кубок Дэвиса

На этой неделе лучший теннисист планеты Новак Джокович в родном Белграде начал подготовку к финальной части сезона. Сербский спортсмен поделился ожиданиями от предстоящих турниров, сообщает Zakon.kz.

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Новак Джокович не выступал на турнирах с середины сентября и планирует сыграть на "Мастерсе" в Париже (30 октября – 5 ноября), итоговом турнире в Турине (12 ноября – 19 ноября) и финале Кубка Дэвиса в Малаге (21 ноября – 26 ноября).

В интервью сербскому изданию sportal.blic.rs Джокович признался, что больше всего хочет выиграть командный чемпионат мира – Кубок Дэвиса.

"Все идет хорошо. Мы составили план на три недели до первого матча в Берси. До конца сезона у меня еще три турнира, и, конечно, ожидания всегда высоки. Поэтому мне нужно хорошо подготовиться, потому что за четыре недели предстоят три турнира. Будет очень напряженно, много сложных, упорных матчей. Хотя у меня высокие ожидания от всех трех турниров, все же в конце сезона больше всего хочется выиграть Кубок Дэвиса. Надеюсь, там я буду на пике формы, как и другие ребята из сборной". Новак Джокович

Ранее Новак Джокович посетил матч своей любимой команды "Црвены Звезды" в Евролиге.