Карлос Алькарас снялся с предстоящего турнира в Базеле из-за травмы

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас снялся с турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдет на следующей неделе, с 23 по 29 октября, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Причиной такого решения теннисиста стало воспаление левой стопы и проблемы с ягодичными мышцами. После снятия Алькараса в основную сетку Базеля вошел трехкратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка, в данный момент занимающий 46-е место в рейтинге ATP.

Отметим, что ранее Алькарас неудачно выступил на "Мастерсе" в Шанхае (Китай). Посеяный под первым номером Карлос потерпел поражение от бывшей третьей ракетки мира, 32-летнего представителя Болгарии Григора Димитрова в 1/8 финала соревнований. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарина.

Ранее Карлос Алькарас решил сделать перерыв в тренировках после провального выступления в Китае.

