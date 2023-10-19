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Карлос Алькарас снялся с предстоящего турнира в Базеле из-за травмы

Карлос Алькарас снялся с предстоящего турнира в Базеле из-за травмы Фото: wimbledon.com
Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас снялся с турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдет на следующей неделе, с 23 по 29 октября, сообщает Zakon.kz.

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Причиной такого решения теннисиста стало воспаление левой стопы и проблемы с ягодичными мышцами. После снятия Алькараса в основную сетку Базеля вошел трехкратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка, в данный момент занимающий 46-е место в рейтинге ATP.

Отметим, что ранее Алькарас неудачно выступил на "Мастерсе" в Шанхае (Китай). Посеяный под первым номером Карлос потерпел поражение от бывшей третьей ракетки мира, 32-летнего представителя Болгарии Григора Димитрова в 1/8 финала соревнований. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарина.

Ранее Карлос Алькарас решил сделать перерыв в тренировках после провального выступления в Китае.

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