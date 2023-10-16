Карлос Алькарас решил сделать перерыв в тренировках после провального выступления в Китае

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас решил взять недельную паузу в тренировках после поражений на двух турнирах в Китае, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале турнира ATP-500 в Пекине Карлос Алькарас проиграл итальянцу Яннику Синнеру, позже на "Мастерсе" в Шанхае он уступил болгарину Григору Димитрову в 1/8 финала. Теперь испанец копит силы, чтобы вернуться на вершину рейтинга в конце сезона.

Сразу после вылета с турнира АТР-1000 Алькарас со всей командой отправился в Испанию, чтобы проанализировать оставшуюся часть календаря с двумя четкими целями: финишировать первым номером рейтинга, что стало очень сложной задачей после этих поражений, и подготовиться к Итоговому чемпионату ATP.

Алькарас взял перерыв в тренировках и снова выйдет на корт в следующий четверг, 19 октября. Именно тогда он начнет подготовку к соревнованиям в Базеле, "Мастерсу" в Париже и Итоговому чемпионату в Турине. "Swiss Open 500" пройдет с 23 по 29 октября.

Ранее был представлен видеообзор финального матча "Мастерса" в Шанхае.