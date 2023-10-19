Борис Беккер стал тренером Хольгера Руне

Шестикратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер объявил, что стал наставником датского теннисиста Хольгера Руне, сообщает Zakon.kz.

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Борис Беккер отметил, что его новый подопечный – один из лучших теннисистов в текущем профессиональном туре.

"Хольгер – это неограненный алмаз, который нуждается в полировке. Он один из лучших молодых теннисистов в мире. Моя цель – наилучшим образом раскрыть талант Хольгера", – приводит слова Беккера Eurosport.

Ранее Руне провел тренировки в Монте-Карло под руководством немецкого специалиста. В конце лета, после провала на US Open-2023, Руне прекратил сотрудничество с известным теннисным менеджером, бывшим тренером легендарной американки Серены Уильямс Патриком Муратоглу. После некоторых раздумий Руне объявил, что его единственным тренером останется его многолетний наставник Ларс Кристенсен, который работает с Хольгером с шести лет.