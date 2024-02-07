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Борис Беккер объявил о завершении сотрудничества с Хольгером Руне

Борис Беккер объявил о завершении сотрудничества с Хольгером Руне Фото: Х/TheBorisBecker
Шестикратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер покинул команду датского теннисиста Хольгера Руне, сообщает Zakon.kz.

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Борис Беккер стал тренером датчанина в октябре прошлого года. В середине ноября 2023-го было объявлено, что сотрудничество продолжится и в новом сезоне.

"Я хочу сообщить вам, что покидаю пост основного тренера Хольгера Руне. Когда мы начали это сотрудничество, нашей целью являлось попадание на Итоговый турнир ATP 2023 года, но вскоре я понял, что для того, чтобы все прошло успешно, мне нужно быть ближе к Хольгеру намного чаще и больше, чем я могу. Сейчас я не могу дать Хольгеру то, в чем он нуждается. Я желаю ему всего самого хорошего и всегда буду его фанатом №1. Я действительно ценю это совместное путешествие", – заявил Беккер.

Ранее казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира в Ноттингеме.

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