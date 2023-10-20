Аслан Карацев стал полуфиналистом турнира в Токио
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Российский теннисист, 50-я ракетка мира Аслан Карацев уверенно обыграл 13-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора со счетом 6:3, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. По ходу матча Аслан Карацев реализовал три брейк-пойнта из пяти, спас все пять брейк-пойнтов соперника, а также допустил три двойные ошибки. На счету Алекса де Минора одна двойная ошибка. Также каждый из спортсменов в этой встрече по три раза подал навылет.
За выход в финал соревнований Аслан Карацев поборется с победителем матча Синтаро Мочизуки (Япония, WC) – Алексей Попырин (Австралия).
Ранее первыми полуфиналистами стали американские теннисисты Бен Шелтон и Маркос Гирон.