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На турнире в Токио определились все участники полуфинала. Результаты матчей
Фото: АТР
В Токио (Япония) на турнире серии ATP-500 завершились все четвертьфинальные матчи в одиночном разряде. Zakon.kz представляет результаты 1/4 финала и видеообзор игр, по итогам которых определились полуфинальные пары.
Результаты матчей 1/4 финала:
Томаш Махач (Чехия) – Алекс Михельсен (США) – 7:6, 6:3;
Уго Умбер (Франция) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 7:5, 2:1 отказ;
Хольгер Руне (Дания) – Кей Нисикори (Япония) – 3:6, 6:2, 7:5;
Артюр Фис (Франция) – Бен Шелтон (США) – 7:5, 6:7, 7:6.
Полуфинальные пары:
Томаш Махач (Чехия) – Уго Умбер (Франция);
Артюр Фис (Франция) – Хольгер Руне (Дания).
Турнир в Токио проходит с 25 сентября по 1 октября. Действующим чемпионом является американский теннисист Бен Шелтон, который в прошлогоднем финале обыграл российского теннисиста Аслана Карацева со счетом 7:5, 6:1.
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