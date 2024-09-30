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На турнире в Токио определились все участники полуфинала. Результаты матчей

Турнир ATP-500 в Токио Фото: АТР
В Токио (Япония) на турнире серии ATP-500 завершились все четвертьфинальные матчи в одиночном разряде. Zakon.kz представляет результаты 1/4 финала и видеообзор игр, по итогам которых определились полуфинальные пары.

Результаты матчей 1/4 финала:

Томаш Махач (Чехия) – Алекс Михельсен (США) – 7:6, 6:3;

Уго Умбер (Франция) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 7:5, 2:1 отказ;

Хольгер Руне (Дания) – Кей Нисикори (Япония) – 3:6, 6:2, 7:5;

Артюр Фис (Франция) – Бен Шелтон (США) – 7:5, 6:7, 7:6.

Полуфинальные пары:

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Томаш Махач (Чехия) – Уго Умбер (Франция);

Артюр Фис (Франция) – Хольгер Руне (Дания).

Турнир в Токио проходит с 25 сентября по 1 октября. Действующим чемпионом является американский теннисист Бен Шелтон, который в прошлогоднем финале обыграл российского теннисиста Аслана Карацева со счетом 7:5, 6:1.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик стал героем промо-ролика к АТР-250 в Алматы. 

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