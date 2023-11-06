Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко примут участие в американском "Челленджере"

В Ноксвилле (США) стартовал турнир серии "Челленджер" (хард). На соревнованиях выступят два представителя Казахстана Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко, сообщает Zakon.kz.

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Дмитрий Попко (519 АТР) начал свой путь на американском "Челленджере" с квалификационного этапа. В первом отборочном раунде он уверенно обыграл хозяина корта Стефана Козлова (670 АТР) со счетом 6:4, 6:3. За выход в основную сетку турнира казахстанец сыграет с немцем Матсом Розенкранцем (460 АТР).

Бейбит Жукаев (195 АТР) стартует на турнире в Ноксвилле с основной сетки. В первом круге он сыграет с французским теннисистом Титуаном Дроге (165 АТР).

Ранее казахстанец стал чемпионом турнира серии "Челленджер" в Шарлотсвилле (США). Благодаря этой победе Жукаев поднялся в мировом рейтинге на 52 строчки и теперь занимает 195 место.