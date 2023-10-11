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Бейбит Жукаев и Денис Евсеев вышли во второй круг турнира серии "Челленджер" в Китае

Бейбит Жукаев и Денис Евсеев вышли во второй круг турнира серии Челленджер в Китае Фото: ktf.kz
В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии "Челленджер". В соревнованиях принимают участие два представителя Казахстана – Бейбит Жукаев и Денис Евсеев, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Казахстанские теннисисты успешно преодолели первый круг. Бейбит Жукаев выиграл у хозяина корта Чжэ Ли со счетом 6:4, 6:4. Во втором раунде он сыграет с первым номером соревнований Танаси Коккинакисом (Австралия).

Денис Евсеев в стартовой игре одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини – 6:4, 7:6. За выход в четвертьфинал казахстанец поспорит с Цзе Цуйем (Китай).

Ранее Андрей Голубев успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" в Словакии. 

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