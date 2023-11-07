Видеообзор финального матча Швёнтек – Пегула

В Канкуне (Мексика) завершился Итоговой турнир WTA. В финале одиночного разряда польская теннисистка Ига Швёнтек разгромила американку Джессику Пегулу, которая проводила яркое выступление на этих соревнованиях. Представлен видеообзор решающей игры, сообщает Zakon.kz.

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Швёнтек выиграла шестой титул в сезоне и 17-й в карьере. За победу в Канкуне она получит 1500 рейтинговых очков и $1,476,000 призовых. По итогам соревнований она вернется на первую строчку рейтинга.

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