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Видеообзор финального матча Швёнтек – Пегула

Ига Швёнтек разгромила Джессику Пегулу в финале Итогового турнира WTA Фото: wtatennis
В Канкуне (Мексика) завершился Итоговой турнир WTA. В финале одиночного разряда польская теннисистка Ига Швёнтек разгромила американку Джессику Пегулу, которая проводила яркое выступление на этих соревнованиях. Представлен видеообзор решающей игры, сообщает Zakon.kz.

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Швёнтек выиграла шестой титул в сезоне и 17-й в карьере. За победу в Канкуне она получит 1500 рейтинговых очков и $1,476,000 призовых. По итогам соревнований она вернется на первую строчку рейтинга.

Ранее сборная Казахстана в Севилье начала подготовку к чемпионату мира.

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Видеообзор финального матча Швёнтек – Пегула
Ига Швёнтек разгромила Джессику Пегулу в финале Итогового турнира WTA
Ига Швёнтек разгромила Джессику Пегулу в финале Итогового турнира WTA
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