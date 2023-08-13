Видеообзор матча Джессика Пегула – Ига Швёнтек

На турнире WTA-1000 в Монреале (Канада) определилась первая финалистка. В полуфинале третья ракетка мира американка Джессика Пегула обыграла лучшую теннисистку планеты Игу Швёнтек из Польщи со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4. Представлен видеообзор этой игры, сообщает Zakon.kz.

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Теннисистки провели на корте ровно два с половиной часа. За это время Джессика Пегула выполнила шесть эйсов, реализовала 11 брейк-пойнтов из 19 и допустила две двойные ошибки. На счету Иги Швёнтек – две подачи навылет, 8 реализованных брейк-пойнтов из 12 и четыре двойные ошибки.

Для Джессики Пегулы это вторая в сезоне победа над Игой Швёнтек: в начале года американка выигрывала в полуфинале хардового турнира United Cup.





В финале Джессика Пегула встретится с победительницей матча Елена Рыбакина – Людмила Самсонова, который был перенесен из-за дождя.