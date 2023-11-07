Казахстанские теннисистки стартовали с победы на чемпионате мира среди юниорок

В испанской Кордобе победой сборной Казахстана начался командный чемпионат мира по теннису среди игроков до 16 лет – Billie Jean King Juniors Finals. Подопечные Марата Шарипова встречались с командой Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Первой на корт вышла Полина Слепцова (224 ITF Juniors ranking) против Соль Айлин (117 ITF Juniors ranking). Зрелищный матч завершился в пользу казахстанки - 7:6 (9:7), 6:3.

Во второй игре Анастасия Крымкова (576 ITF Juniors ranking) одержала волевую победу над Жозефиной Эстевис (271 ITF Juniors ranking) – 6:1, 3:6, 6:1.

В заключительной встрече Инкар Дюсебай и Анастасия Крымкова в тяжелейшем парном противостоянии уступили своим латиноамериканским визави – 5:7, 6:4, 10:12.

В группе "B" сборные Казахстана и Великобритании делят первое место. Британки в своем матче разгромили бразильянок 3:0.

Ранее женская сборная Казахстана в Севилье начала подготовку к чемпионату мира.