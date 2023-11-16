Спасет ли Джокович свое положение на итоговом турнире?

На итоговом турнире АТР в Турине завершается групповой этап, последние матчи которого могут преподнести сюрпризы. И вот какие расклады у самого популярного букмекера Казахстана.

Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач (Польша). 16 ноября, 19:30 (время Астаны)

Первая ракетка мира Новак Джокович на итоговом турнире сегодня сыграет против Хуберта Хуркача, который занимает в рейтинге АТР 11 место. Изначально знаменитый серб должен был выходить на грека Стефаноса Циципаса, но тот в предыдущем матче снялся из-за травмы. А поляк стал ему заменой.

Для Ноле соревнования складываются не безоблачно. Он не проигрывал четыре месяца после финала Уимблдона, а в Турине, не без труда обыграв в первом матче Хольгера Руне, во второй встрече уступил хозяину корта Яннику Синнеру. Причем это поражение стало для Джоковича первым на индоре. Теперь, чтобы выйти из группы, сильнейшему теннисисту мира надо обязательно переиграть менее рейтингового соперника.

Для Хуркача этот матч станет первым на итоговом турнире. На предыдущих соревнованиях во Франции он дошел до четвертьфинала и с тех пор почти две недели находился без игровой практики. Изначально он не попал по набранным очкам на итоговый турнир и, очевидно, к нему не готовился. А приехав в Турин, успел провести только тренировочный сет против Синнера.

Хуркач считается профессиональным хардовиком, но, конечно же, все равно не сравнится с сербом, который на этом покрытии проиграл всего два раза за сезон. Теннисисты шесть раз играли друг против друга и все шесть раз Джокович уходил с корта победителем – из них дважды в нынешнем сезоне и один из них на харде.

Конечно, Хуркач, проводящий свой лучший сезон, очень мотивирован. Но не так сильно, как Джокович. Предыдущее поражение серба уже называют сенсацией. И очередной проигрыш, только от еще менее рейтингового оппонента, приведет к разговорам о возрасте и пропадающем мастерстве 36-летнего теннисиста.

На руку поляку может сыграть только то, что серб, очевидно, подустал к концу сезона. Но при этом даже в проигранном матче Ноле практически не допускал невынужденные ошибки.

Эксперты Olimpbet считают, что мастерство Джоковича принесет ему победу – П1 – 1.16, П2 – 5.39. На то, что серб выиграет всего один сет и потерпит в матче сенсационное поражение, предлагается самый высокий коэффициент – 9.5.

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Фото: Olimbet

Янник Синнер (Италия) – Хольгер Руне (Дания). 17 ноября, 02:00

Неожиданная победа над Джоковичем серьезно облегчила положение дел на итоговом турнире для четвертой ракетки мира 22-летнего Янника Синнера. Теперь для выхода в полуфинал ему достаточно выиграть всего один сет против 20-летнего Хольгера Руне, замыкающего топ-10.

Датчанин, в свою очередь, в первом матче Джоковичу уступил (6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 3:6), но после того, как во втором раунде не доиграл матч из-за травмы Циципаса, тоже имеет неплохие шансы на выход в плей-офф.

Синнер и Руне дважды играли друг против друга, и статистика здесь в пользу датчанина, который оба раза выходил победителем. Но очевидно, что итальянец на домашних кортах чувствует себя лучше – в поединке с Ноле он проиграл на своей подаче всего один гейм. При этом более мотивированный Руне имел день отдыха и будет выглядеть свежее соперника, который был вымотан трехчасовым матчем с первой ракеткой мира.

Аналитики Olimpbet ожидают, что ни один из теннисистов не уйдет с корта без боя. Наиболее вероятно, что матч будет затяжным – Тот(22.5) Б – 1.95. Коэффициент на то, что Синнер выиграет один сет, а общую победу одержит Руне, равен 7.

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