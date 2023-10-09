Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Казахстанский теннисист Амир Омарханов выиграл престижный турнир в Южной Корее

Амир Омарханов выиграл престижный турнир в Южной Корее Фото: ktf.kz
В Южной Корее завершился турнир второй категории серии ITF Juniors – J300 WANJU. Отличный результат на престижном соревновании показал казахстанский теннисист Амир Омарханов (200 ITF Juniors), сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

В третьем круге казахстанец обыграл второго сеянного соревнования, 45-ю ракетку мира юниорского рейтинга Джангжуна Кима (Южная Корея) со счетом 6:7, 7:6, 6:3. В четвертьфинале Амир уверенно разобрался с еще одним корейцем Юн Сун Йонга – 6:3, 6:3, а в полуфинале разгромил 41-ю ракетку мира юниорского рейтинга Хайдена Джонеса из Австралии со счетом 6:1, 6:0. В матче за заветный титул воспитанник карагандинской школы тенниса также довольно уверенно выиграл у индийца Ювана Нандала (61 ITF Juniors) – 6:2, 6:2. Для Амира это уже 4 титул ITF Juniors в одиночном разряде. До этого казахстанец побежал в Египте (J100), Тбилиси (J60) и Караганде (J60).

Тем временем, в столице Азербайджана прошел турнир серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет. Хорошие результаты показали наши юниоры. В парном разряде казахстанцы стали чемпионами. Среди юниорок Линара Булешева с Даяной Жакыпбаевой в финале победили российскую пару Юлию Мякоткину/Алису Терентьеву со счетом 6:3, 5:7, 17:15. У юношей казахстанец Михаил Мищенко с Яковом Грызновым (Россия) в финале победили россиян Тимура Гордеева/Алексея Ильина – 6:7, 6:2, 10:8. В одиночном разряде казахстанка Кристина Курученко стала финалисткой, в решающем матче она уступила Юлии Мякоткиной (Россия) – 2:6, 1:6.

Ранее казахстанский теннисист Бейбит Жукаев успешно выступил на турнире серии "Мастерс" в Шанхае. 

Читайте также

Елена Рыбакина сохранила пятое место в мировом рейтинге. Юлия Путинцева взлетела на семь строчек

Бейбит Жукаев едва не обыграл 14-ю ракетку мира

Видеообзор полуфинального матча Елена Рыбакина – Людмила Самсонова

Пахита Амири
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Итоговая медальная таблица Азиады-2022
Как выглядит итоговая медальная таблица Азиады с участием Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления