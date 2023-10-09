Казахстанский теннисист Амир Омарханов выиграл престижный турнир в Южной Корее

В Южной Корее завершился турнир второй категории серии ITF Juniors – J300 WANJU. Отличный результат на престижном соревновании показал казахстанский теннисист Амир Омарханов (200 ITF Juniors), сообщает Zakon.kz.

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В третьем круге казахстанец обыграл второго сеянного соревнования, 45-ю ракетку мира юниорского рейтинга Джангжуна Кима (Южная Корея) со счетом 6:7, 7:6, 6:3. В четвертьфинале Амир уверенно разобрался с еще одним корейцем Юн Сун Йонга – 6:3, 6:3, а в полуфинале разгромил 41-ю ракетку мира юниорского рейтинга Хайдена Джонеса из Австралии со счетом 6:1, 6:0. В матче за заветный титул воспитанник карагандинской школы тенниса также довольно уверенно выиграл у индийца Ювана Нандала (61 ITF Juniors) – 6:2, 6:2. Для Амира это уже 4 титул ITF Juniors в одиночном разряде. До этого казахстанец побежал в Египте (J100), Тбилиси (J60) и Караганде (J60).

Тем временем, в столице Азербайджана прошел турнир серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет. Хорошие результаты показали наши юниоры. В парном разряде казахстанцы стали чемпионами. Среди юниорок Линара Булешева с Даяной Жакыпбаевой в финале победили российскую пару Юлию Мякоткину/Алису Терентьеву со счетом 6:3, 5:7, 17:15. У юношей казахстанец Михаил Мищенко с Яковом Грызновым (Россия) в финале победили россиян Тимура Гордеева/Алексея Ильина – 6:7, 6:2, 10:8. В одиночном разряде казахстанка Кристина Курученко стала финалисткой, в решающем матче она уступила Юлии Мякоткиной (Россия) – 2:6, 1:6.

Ранее казахстанский теннисист Бейбит Жукаев успешно выступил на турнире серии "Мастерс" в Шанхае.