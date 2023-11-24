Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Сборная Италии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, одолев Нидерланды

Сборная Италии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, одолев Нидерланды Фото: usopen.org
Мужская сборная Италии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2023. В четвертьфинальном матче итальянцы со счетом 2-1 одолели представителей Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Соперником Италии по полуфиналу станет победитель матча Сербия — Великобритания.

Отметим, что за сербов сыграет 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович. На прошлой неделе он победил Синнера в финале Итогового чемпионата ATP.

Читайте также

10 казахстанцев завершают сезон в топ-100 мировых рейтингов

Новак Джокович критически высказался о текущем формате Кубка Дэвиса

Каролин Гарсия: Это место просто взрывает твой разум

Жанель Абдрахманова
Материалы о теннисе
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Рекорд Евро-2024
Роналду со своей сборной установил рекорд отбора Евро-2024
Бокс Ответ Чарло
Жанибек Алиханулы ответил на вызов непобежденного американского боксера
Казахстанские дзюдоисты-юниоры добились небывалого успеха на ЧА-2023
Молодые казахстанцы добились небывалого успеха на Чемпионате Азии по дзюдо
Месси рассказал о состоянии после травмы, полученной в матче против Бразилии
Месси рассказал о состоянии после травмы, полученной в матче против Бразилии
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления