Сборная Италии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, одолев Нидерланды

Мужская сборная Италии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2023. В четвертьфинальном матче итальянцы со счетом 2-1 одолели представителей Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

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Соперником Италии по полуфиналу станет победитель матча Сербия — Великобритания.

Отметим, что за сербов сыграет 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович. На прошлой неделе он победил Синнера в финале Итогового чемпионата ATP.