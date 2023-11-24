Кубок Дэвиса: видеообзор противостояния Италия – Нидерланды

В Малаге (Испания) завершились матчи 1/4 финала Кубка Дэвиса. Сборная Италии во главе с Янником Синнером в упорной борьбе обыграла команду Нидерландов с общим счетом 2:1. Представлен видеообзор матчей, сообщает Zakon.kz.

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В первом матче противостояния Ботик ван де Зандсхулп (51 АТР) выиграл у Маттео Арнальди (44 АТР) – 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (9:7).





Во второй игре дня четвертый номер мирового рейтинга и лидер итальянской команды Янник Синнер обыграл Таллона Грикспора и сравнял счет во встрече – 7:6 (7:3), 6:1.

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В парном матче Янник Синнер и Лоренцо Сонего уверенно взяли верх над Таллоном Грикспором и Весли Колхофом – 6:3, 6:4.

Ранее на Кубке Дэвиса определилась первая полуфинальная пара Австралия – Финляндия.