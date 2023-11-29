Бывшая 11-я ракетка мира Анастасия Севастова одержала первую победу после декретного отпуска

В Андорре проходит турнир категории WTA-125. На этих соревнованиях выступает экс-11-я ракетка мира Анастасия Севастова. Латвийская теннисистка провела первый матч c января 2022 года, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом круге 33-летняя латвийка, не имеющая рейтинга WTA, обыграла Ирен Бурильо Эскорихуэлу 6:7(6), 6:2, 6:1. В Андорре она проводит первый турнир после рождения ребенка.

Во втором раунде Анастасия Севастова сыграет с украинкой Даяной Ястремской.

Ранее стало известно, что организаторы турнира WTA-125 в Андорре предоставили спортсменке уйлд-кард (WC).