Бывшая 11-я ракетка мира Севастова возобновит карьеру

33-летняя латвийская теннисистка Анастасия Севастова возвращается в профессиональный тур. Бывшая 11-я ракетка мира, обладательница четырех трофеев WTA заявилась на турнир категории WTA-125 в Андорре. Он состоится с 27 ноября по 3 декабря, сообщает Zakon.kz.

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Этот турнир станет первым для Севастовой после паузы в карьере, о которой она объявила в феврале 2022 года. Тогда теннисистка, жаловавшаяся на травму плеча, взяла перерыв на неопределенный срок. В 2013 году теннисистка уже объявляла о завершении карьеры, однако позднее вернулась в теннис.

Организаторы турнира WTA-125 в Андорре предоставили спортсменке уйлд-кард (WC).

В декабре 2022 года Анастасия Севастова стала мамой, о чем сообщала в своих социальных сетях и публиковала фотографию с новорожденной дочерью Александрой.

Ранее стало известно, что лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик сыграет в Гранд-финале выставочного турнира UTS.