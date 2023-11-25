Бывшая 11-я ракетка мира Севастова возобновит карьеру
Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.
Этот турнир станет первым для Севастовой после паузы в карьере, о которой она объявила в феврале 2022 года. Тогда теннисистка, жаловавшаяся на травму плеча, взяла перерыв на неопределенный срок. В 2013 году теннисистка уже объявляла о завершении карьеры, однако позднее вернулась в теннис.
Организаторы турнира WTA-125 в Андорре предоставили спортсменке уйлд-кард (WC).
В декабре 2022 года Анастасия Севастова стала мамой, о чем сообщала в своих социальных сетях и публиковала фотографию с новорожденной дочерью Александрой.
Ранее стало известно, что лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик сыграет в Гранд-финале выставочного турнира UTS.