Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира во Франции

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина пробилась в полуфинальный этап турнира во французском Анже, сообщает Zakon.kz.

В трех сетах на четвертьфинальном этапе обыграла соперниц Анна Данилина в паре с россиянкой Александрой Пановой. Матч, который длился час и 19 минут, завершился со счетом 6:3, 2:6, 10:6.

Пара Данилина-Панова одолела американский дуэт МакКартни Кесслер – Алана Смит, что принесло казахстанской теннисистке выход в полуфинальный этап турнира.

В мировом рейтинге парного разряда казахстанская спортсменка Анна Данилина занимает 56-е место и является первой ракеткой Казахстана.

Ранее стало известно, что авторитетный сайт Tennis.com включил матч первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной в топ-10 лучших игр сезона-2023.