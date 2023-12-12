Казахстанец впервые стал президентом Азиатской федерации тенниса

Казахстанец Юрий Польский избран президентом Азиатской федерации тенниса (ATF) на ближайшие четыре года. Выборы прошли 12 декабря в рамках генеральной сессии ATF в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

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По информации казахстанской федерации тенниса на пост президента ATF претендовали еще три кандидата из Таиланда, Японии и Шри-Ланки. В ходе выборов Юрий Польский набрал наибольшее количество голосов со значительным перевесом – 34 из 55.

Фото: ktf

Став президентом ATF, Юрий Польский также возглавил Совет директоров Азиатской федерации тенниса, где он занимал пост вице-президента последние четыре года.



Ключевым фактором избрания стали реформы, которые последовательно проводит казахстанская федерация тенниса последние 16 лет. Этим опытом представители казахстанской федерации тенниса делятся в рамках региональных инициатив и подобные преобразования запланированы в странах Азиатского региона, который располагает огромным потенциалом для развития тенниса в 44 странах.

Ранее казахстанский теннисист стал финалистом турнира серии ITF в Латвии.