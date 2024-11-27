"Я имел честь играть с Сереной Уильямс": скандальный теннисист предложил ввести миксты на "тысячниках"

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос предложил на совместных турнирах ATP-1000 и WTA-1000 заменить соревнования в мужском и женском парном разрядах на микст, сообщает Zakon.kz.

Соревнования в миксте проходят только на турнирах "Большого шлема", Олимпийских играх и Кубке Хопмана.

"В каком еще виде спорта вы можете увидеть, как ваша любимая спортсменка и ваш любимый спортсмен соревнуются на одной стороне сетки за хорошие призовые? Это невозможно. Таким образом, на турнирах серии "Мастерс" вместо мужских и женских парных разрядов должны быть смешанные. Есть много хороших игроков среди женщин, с которыми я бы с удовольствием поиграл в паре. Я имел честь играть с Сереной и Винус Уильямс. Я бы с удовольствием сыграл с Эшли Барти на каком-нибудь турнире. Думаю, что она была одной из самых талантливых теннисисток, когда-либо игравших в эту игру. Я думаю, что мы бы точно помогли друг другу на корте", – сказал Кирьос в эфире подкаста AO Show.

Последние два года Кирьос боролся с травмами колена и запястья. В сезоне-2023 он провел только один матч на травяном турнире в Штутгарте, а в этом году ни разу не выходил на корт в официальных турнирах.

Ранее бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США – 2009 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро рассказал о трудностях со здоровьем после завершения карьеры.