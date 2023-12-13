Александр Бублик попал в заявку турнира АТР-250 в Аделаиде

Фото: atp

Опубликован заявочный лист турнира АТР-250 в Аделаиде (Австралия), который пройдет с 8 по 14 января. В список участников попал лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

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