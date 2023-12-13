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Александр Бублик попал в заявку турнира АТР-250 в Аделаиде

Александр Бублик попал в заявку турнира АТР-250 в Аделаиде Фото: atp
Опубликован заявочный лист турнира АТР-250 в Аделаиде (Австралия), который пройдет с 8 по 14 января. В список участников попал лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Список участников турнира АТР-250 Adelaide International:

  • Томми Пол (13 ATP)
  • Николас Жарри (19 ATP)
  • Уго Умбер (20 ATP)
  • Таллон Грикспур (23 ATP)
  • Себастьян Корда (24 ATP)
  • Лоренцо Музетти (27 ATP)
  • Себастьян Баэс (28 ATP)
  • Томас Мартин Этчеверри (30 ATP)
  • Иржи Легечка (31 ATP)
  • Александр Бублик (32 ATP)
  • Райлли Опелка (33 ATP, защищенный рейтинг)
  • Даниель Эванс (38 ATP)
  • Роман Сафиуллин (39 ATP)
  • Алексей Попырин (40 ATP)
  • Маккензи Макдональд (41 ATP)
  • Маттео Арнальди (44 ATP)
  • Лоренцо Сонего (46 ATP)
  • Йосихито Нисиока (47 ATP)
  • Александр Шевченко (48 ATP)
  • Танаси Коккинакис (65 АТР, WC).

Ранее Александр Бублик был включен в заявку на Australian Open-2024.

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