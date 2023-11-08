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Александр Бублик проиграл в парном разряде турнира АТР-250 во Франции

Александр Бублик проиграл в парном разряде турнира в АТР-250 во Франции Фото: ktf.kz
В Метце (Франция) проходит турнир серии АТР-250. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский теннисист в паре с россиянином Александром Шевченко уступили дуэту Харри Хелиоваара (Финляндия)/Андреас Мис (Германия) со счетом 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась всего 53 минуты. За это время Бублик и Шевченко оформили два эйса, допустили три двойных ошибки и не смогли реализовать один заработанный брейк-пойнт.

На турнире в Метце Александр Бублик продолжит выступление в одиночном разряде. Казахстанец получил первый номер посева и начнет свой путь со второго раунда, где сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (147 АТР).

На прошлой неделе Бублик дошел до третьего круга "Мастерса" в Париже, где проиграл болгарину Григору Димитрову. 

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