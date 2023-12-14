Легенда индийского тенниса будет введен в Международный зал славы

18-кратный победитель турниров "Большого шлема" в паре и миксте представитель Индии Леандер Паес в 2024 году будет введен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (США), сообщает Zakon.kz.

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Леандер Паес станет первым индийским игроком, который будет введен в Международный зал теннисной славы. Кроме экс-первой ракетки мира в паре, этой чести также удостоятся Виджай Амритрадж и Ричард Эванс (в категории функционеров, избирающихся раз в два года).

"Для меня было настоящей честью выступать за свою страну на протяжении трех десятилетий в спорте, который предоставил мне все. Это признание – поистине высшая награда для каждого теннисиста. Включение в Международный зал теннисной славы принадлежит не только мне, но и миллиарду моих соотечественников. Это достижение будет служить примером для молодых людей в Азии и во всем мире", – приводит комментарий Паеса официальный сайт ATP.

Ранее немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф стал победителем ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации "Возвращение года".