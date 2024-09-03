Мария Шарапова номинирована в Международный зал теннисной славы

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова, стала кандидатом на высшую награду в теннисе — включение в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, сообщает Zakon.kz.

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Вместе с Шараповой на включение в Зал славы в 2025 году номинированы и другие выдающиеся теннисисты, такие как легендарные американские братья Боб и Майк Брайаны, а также канадец Даниэль Нестор.

В течение следующего месяца экспертное жюри, состоящее из теннисных журналистов, историков и членов Зала славы, будет голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, достойны этого почетного признания. Чтобы быть включенным в Зал славы, кандидат должен получить не менее 75% голосов "за" от общей суммы голосов экспертной группы, а также дополнительные процентные баллы, полученные в результате голосования болельщиков. Торжественная церемония включения в Зал славы состоится с 21 по 23 августа 2025 года в Ньюпорте.

Мария Шарапова является самой титулованной теннисисткой в истории России. За свою карьеру она завоевала 39 титулов WTA (36 из которых в одиночном разряде), включая пять титулов турниров Большого шлема и один титул Итогового чемпионата WTA в одиночном разряде (2004). Также Шарапова стала обладательницей Кубка Федерации в 2008 году, серебряной призеркой Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде и финалисткой двух юниорских турниров Большого шлема в 2002 году.

На данный момент в Международном зале теннисной славы находятся два российских теннисиста — Марат Сафин, включенный в 2016 году, и Евгений Кафельников, который был включен в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в рамках Открытого чемпионате США на турнире среди юниоров первая ракетка Казахстана до 18 лет Амир Омарханов вместе с Тимофеем Дерепаско (Россия) выиграли у дуэта Атакан Карахан (Турция) / Хуйонг Рох (Южная Корея) со счетом 6:3, 3:6, 10:8.

